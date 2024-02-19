شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء رفح البري يستقبل 78 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 43 مصابًا و35 مرافقًا فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مسؤول بميناء رفح البري وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بأنه تم استقبال 551 شخصًا من حملة الإقامات والجنسيات الأجنبية و122 من أصحاب الجوازات المصرية.





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وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية إثر اقتحام عدة مناطق وبلدات فلسطينية، ومن بين المعتقلين أسرى محررون.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في قرية الولجة جنوب القدس المحتلة، وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس والضفة الغربية.