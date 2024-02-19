شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودى يدشن منصة "سعوديبيديا" ضمن المنتدى السعودى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن وزير الإعلام السعودى الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسرى، اليوم الاثنين، المنصة الرقمية للموسوعة السعودية "سعوديبيديا" ، وذلك ضمن فعاليات معرض مستقبل الإعلام المصاحب لأعمال المنتدى السعودى للإعلام، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحه، وعدد من مسؤولي وسائل الإعلام العربية والدولية.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الموسوعة السعودية تعد ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف لأن تكون مرجعًا معرفيًا عن المملكة يسهم في تعزيز ونشر المعلومة الموثوقة بنمط موسوعي، عبر منصة أنشئت وفق أفضل الممارسات لتصبح المرجع الأول للمعلومة السعودية بعدة لغات.

وقال الدوسري "نضع اليوم أولى لبنات الموسوعة السعودية "سعوديبيديا" لبناء مجتمع حيوي معتز بتاريخه وتراثه الممتد وجذوره القوية الراسخة وهويته الثقافية الفريدة، مشيرا إلى أن المنصة تنافس لتكون مصدر الرواية السعودية الأول للعالم، عن قيادة وشعب وتاريخ وجغرافيا وثقافة المملكة، من خلال منصة بعدة لغات تبدأ بالعربية.

وتقدم "سعوديبيديا" محتوى موسوعيًا يعكس واقع المملكة من جميع الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية والتاريخية، بما يجعل المنصة مصدرًا أصيلًا للمعرفة الموسوعية تستمد منه المنصات الإعلامية والمعرفية الإقليمية والعربية والعالمية محتواها عن الشأن السعودي، كما تنشر الموسوعة السعودية محتواها النصي مدعمًا بالوسائط المتعددة، وتُحدثه بشكل دوري ليواكب الثراء الثقافي والحضاري والتاريخي والجغرافي الطبيعي للمملكة.