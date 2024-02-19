شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الاتحاد الأفريقي تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الحرب الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بقطاع غزة ومحاولات التهجير القسري خارج أراضيهم.

وطالب البيان إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية المطالبة بالوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية؛ لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ورفع الحصار عن القطاع، داعياً لإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام الكيان المحتل لأسلحة محظورة دوليًا وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربه المتواصلة على غزة.