تصويت... برأيك هل تستطيع "أسبيدس" لي ذراع "أنصار الله"؟

دبي - محمود عبدالرازق - ورحبت فون دير لاين بعملية "أسبيدس" التي ستنفذها القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، وأكدت أن "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وبعيدا عن الاستجابة للأزمات، فهي خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية".

وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أوضح سابقا أن مهمة "أسبيدس"، المشتقة من كلمة يونانية تعني (الدرع)، لن تنفذ أو تشارك في أي ضربة عسكرية وسينحصر عملها في البحر فقط.

برأيك، هل يستطيع الاتحاد الأوروبي "لي ذراع" أنصار الله في البحر الأحمر بعد فشل جميع المحاولات الأمريكية والغربية السابقة؟