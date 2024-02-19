الخليج اليوم .. مسؤول بـ"أرامكو": ستكون هناك زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مسؤول بشركة "أرامكو" السعودية، إنه سيكون هناك زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح.

وأضاف المسؤول، أنه من المرجح أن تصدر "أرامكو" سندات في 2024.

وأوضح أن سعر 60 دولار للبرميل أعلى بكثير من تكلفتنا لكننا مستعدون لنطاقات مختلفة لأسعار النفط، وفقا لـ "رويترز".

وأشار المسؤول ردا على سؤال عن احتمال بيع أسهم جديدة بـ"أرامكو"، إلى أن القرار بيد الجهة المالكة لكن الشركة مستعدة دائما.

جدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية، قالت إنها ستعلن عن النتائج المالية للعام 2023م وتوزيعات الأرباح في 11 مارس 2024م.

كان صافي أرباح أرامكو قد تراجع بنسبة 23.2% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 122.19 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 159.12 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي أرباح أرامكو بنسبة 27.46% إلى نحو 354.5 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 488.78 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.