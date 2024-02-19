الخليج اليوم .. مصر.. أول صورة للمتهمين بقتل القائد العسكري اليمني والأمن يصدر بيانا عاجلا

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أخبار العالم العربي

19.02.2024 | 14:24 GMT

مصر.. أول صورة للمتهمين بقتل القائد العسكري اليمني والأمن يصدر بيانا عاجلا

كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة عن القبض على المتهمين بقتل حسن العبيدي رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية في بولاق الدكرور.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا كشفت فيه عن تفاصيل مقتل قائد عسكري يمني كبير في شقته بالقاهرة يدعى حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية.

وقالت الداخلية المصرية في بيانها: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجاري لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمني الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين، فقد أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة".

وقالت الداخلية إن المتهمين هم: "1. رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد".

2. عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية سن 19 خراط ومقيم الطوابق بالجيزة .

3. إسراء صابر محمد عطية وشهرتها / دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة .

4. سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها / منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة .

وأشارت الداخلية إلى أن المتهمين تم ضبطهم عقب تقنين الإجراءات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين وقد إستغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجاري وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضا ما أدى لوفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار".

وتابعت الداخلية: "تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين".