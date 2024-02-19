برلماني جزائري: واشنطن تقود المعركة ضد الفلسطينيين إلى جانب إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأمس الأحد، دعا وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قمة الاتحاد الأفريقي للتحضير لطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لدعم القارة وهي تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق.

وقال عطاف في كلمة حول البند المتعلق بالقضية الفلسطينية خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن "الجزائر تدعو سائر الدول الأفريقية إلى التحضير من الآن للمرحلة الآتية والمتمثلة في المبادرة بطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع التاريخي، المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

14 يونيو 2023, 18:53 GMT

وتعليقا على التحرك الجزائري، قال عضو البرلمان الجزائري، زرقاني سليمان، إن "بلاده ماضية في حشد كافة الجهود الأفريقية لدعم القضية الفلسطينية".

وأوضح سليمان في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "جميع موازين القوى تغيرت بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي كشفت عن أن المعركة ليست بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال، بل بين واشنطن وحليفتها ضد الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة".

وأضاف أن "دعوة الجزائر جميع الدول الأفريقية لمساندة حق فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، يأتي في إطار الاستناد إلى ما تعرضت له هذه الدول خلال فترة الاستعمار، من ظروف مشابهة لما تعيشه فلسطين منذ عقود تحت بطش الاحتلال".

وأشار إلى أن "كل الدول الأفريقية مرت بتجربة مشابهة، وحصلت على دعم ومساندة من أجل نيل استقلالها، ما يجعلها أقرب لدعم استقلال فلسطين وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في الوقت الراهن".

وشدد على أن "الجزائر تعمل على حشد الجهود الأفريقية، كما تدعم الجهود القانونية التي تقوم بها جنوب أفريقيا، بالإضافة لمسارات قانونية أخرى".

ويرى سليمان أن "مساندة أغلب الدول الأفريقية للقضية الفلسطينية، يمكن اعتباره خطوة ناجحة يمكن التأسيس عليها من أجل دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة".

ووفقا للبرلماني الجزائري، فإن "الجزائر تستثمر وجودها في مجلس الأمن في الوقت الراهن، من خلال المسار القانوني والمسار الحقوقي، كما تدعو إلى توحيد الموقف العربي والأفريقي من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية".

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن جميع الدول بما فيها أمريكا، قادرة على الاعتراف بفلسطين، دون الغير حاجة إلى رخصة من الحكومة الإسرائيلية، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.

أمس, 14:23 GMT

وقالت الخارجية في بيان إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من نتنياهو أو حكومته، كما أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية دون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلباً لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.

وفي وقت سابق كشف رئيس نقابة المحامين في الجزائر، إبراهيم طايري، انضمام نحو 100 ألف من رجال القانون إلى "التكتل الجزائري لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة".

وأوضح طايري، في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، أن "الآلة القانونية لتقديم مسؤولي إسرائيل أمام العدالة الدولية انطلقت عبر إيداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

في الإطار ذاته، أكد المحامي الفرنسي الشهير جيل ديفرس، أنه "تم تقديم طلبات توقيف ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليين".