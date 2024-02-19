الداخلية المصرية تعلن القبض على المتورطين في جريمة قتل مسؤول عسكري يمني بارز

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الداخلية المصرية، في بيان: "التحريات وجمع المعلومات أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص بينهم سيدتان".

وأضافت: "بمواجهة المضبوطين اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين".

وأوضحت الداخلية: "اثنان من المضبوطين استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة الماضي، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته".

وذكرت أن "المتورطين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار".

وأكد بيان الداخلية المصرية، "ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين"، مشيرةً إلى "ضبط سيدة لإخفائها جزءا من المسروقات".

أمس, 10:11 GMT

وأعلنت السفارة اليمنية في مصر، يوم أمس الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة.

وقالت السفارة في بيان، إنها تتابع باهتمام وحرص بالغين مسألة مقتل اللواء حسن العبيدي.

وأكدت السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم.

كما ناشدت كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.