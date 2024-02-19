الخليج اليوم .. "تداول": السعودية لديها أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشارت رئيس مجلس إدارة "تداول" السعودي سارة السحيمي إلى أن السعودية لديها أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين.

وذكرت المسؤولة، أن عدد المستثمرين المؤهلين في السوق المالية السعودية تضاعف بمقدار 74 مرة، وتتميز الأسواق الناشئة بسيولة عالية وبنية تحتية متطورة ومتنوعة وتحمل فرصا أكبر للمستثمرين.

كذلك أفادت، خلال "ملتقى السوق المالية السعودية 2024" المقام في الرياض اليوم الاثنين، بأن السعودية لديها أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين.

بدوره، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الناتج المحلي السعودي غير النفطي ينمو بأكثر من 4%. وقال الوزير السعودي، خلال الملتقى، إنه يتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي السعودي غير النفطي مستوى 5% على المدى المتوسط.

فيما قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال الملتقى، إن الاقتصاد السعودي أصبح في المرتبة 16 بين دول مجموعة العشرين بعد نمو حجم الناتج من 2.6 تريليون إلى 4.1 تريليون ريال.

وبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر نما 52 % منذ الرؤية، ويمثل 3 % من الناتج بعد أن كان 1 % والمستهدف 4.7 %، موضحا أن الاستثمار الأجنبي يمثل 20 % من إجمالي الاستثمارات في السعودية، وأن قطاع التصنيع استحوذ على ثلث التدفقات الأجنبية للسعودية.

المصدر: الاقتصادية