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الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ يزور الفنانة نجاة الصغيرة في منزلها ويعلن عن "مفاجأة في الطريق" (صورة)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المستشار تركي آل الشيخ، عن زيارته للفنانة المصرية القديرة نجاة الصغيرة في منزلها.

وفي حسابه على "فيسبوك"، نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة من داخل منزل نجاة الصغيرة، معلقا عليها: "في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم".

وأضاف آل الشيخ: "سعيد بمقابلتها وهناك مفاجأة في الطريق.. ربنا يحفظها".

 

 

يذكر أن المطربة المصرية نجاة الصغيرة ظهرت على المسرح السبت 20 يناير، خلال حفل Joy Awards في الرياض. بعد اعتكاف استمر سنوات.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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