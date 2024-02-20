شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات حقوقية للتحقيق في انتهاكات إسرائيلية بحق نساء وفتيات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت مجموعة من الخبيرات الحقوقيات الأمميات اليوم الاثنين إلى إجراء تحقيق مستقل في احتمال ارتكاب القوات الإسرائيلية انتهاكات أخلاقية بحق نساء وفتيات فلسطينيات.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أشارت المجموعة المستقلة من الحقوقيات الأمميات في بيان رسمي إلى ضرورة التحقيق في مختلف الانتهاكات التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيات بما في ذلك القتل والاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

واستدعى بيان المجموعة رد فعل غاضبا من إسرائيل التي رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "خسيسة لا أساس لها من الصحة".

وأعربت الخبيرات عن قلقهن إزاء "ادعاءات ذات صدقية حول انتهاكات صارخة" ضد نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت الخبيرات إلى تقارير أفادت بأن نساء وفتيات "تعرضن للإعدام التعسفي، غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال"، وأعربن عن "صدمتهن بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم".