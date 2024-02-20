الخليج اليوم .. الحوثيون يستهدفون سفينتين أميركيتين في خليج عدن.. غارات غربية على الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت ميليشيا الحوثي، المصنفة على لائحة الإرهاب، مساء الإثنين، استهداف سفينتين أميركيتين في خليج عدن، في ظل تصعيد وتوتر تشهده المنطقة بفعل الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن جماعته نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت من خلالهما سفينتين أميركيتين في خليج عدن.

وأضاف أن السفينة الأولى المستهدفة "سي تشامبيون" Sea champion، والأخرى "نافيس فورتونا" Navis Fortuna، مشيرا إلى إطلاق عددا من الصواريخ البحرية، ومؤكدا أن الإصابات كانت "دقيقة".

وأشار إلى أن عدد عمليات الجماعة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 4: الأولى استهدفت سفينة بريطانية وأسفرت عن إغراقها بشكل كامل، والعملية الثانية استهدفت المسيرة الأميركيةَ "MQ9" في أجواء محافظة الحديدة، إلى جانب استهداف السفينتين الأميركيتين.

وأكد استمرار جماعته في إتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي مهددة بتصعيد عملياتها، والتي قالت إنها "لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وفق البيان.

وفي وقت لاحق أفاد تلفزيون تابع للحوثيين مساء اليوم الاثنين بأن غارتين نفذتهما طائرات أميركية وبريطانية استهدفتا مناطق في بمحافظة الحديدة بغرب اليمن.

وقال تلفزيون (المسيرة) إن إحدى الغارتين قصفت منطقة الجبانة، فيما طالت الأخرى مزرعة بمديرية الضحى.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين الاثنين أن غارة أميركية بريطانية استهدفت منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة بغرب اليمن.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع حوثية في اليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

ويشن الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر وبحر العرب منذ نوفمبر الماضي ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر.