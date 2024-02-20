شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الجزائري يصل إلى الأردن في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأول من البرلمان)، إبراهيم بوغالي، مساء اليوم الإثنين، إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام.



وبحسب بيان المجلس الجزائري، تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة وجهها رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، لنظيره الجزائري.



وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستكون فرصة لبوغالي لعقد لقاءات ببعض كبار المسؤولين في المملكة الأردنية، وستكون فرصة مواتية لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه في شتى المجالات