شكرا لقرائتكم خبر عن وزير تونسي: يجب التحرك دوليًا لإنهاء المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التربية التونسي، محمد علي البوغديري، دعم بلاده الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الموقف يستدعي التحرك الدولي لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.



وجاءت تصريحات البوغديري، خلال كلمة ألقاها أمام مسؤولين أمميين في افتتاح الملتقى المغاربي رفيع المستوى الأول حول "التحول الرقمي للتعليم لدعم التنمية المستدامة" المنعقد في تونس.. وذلك وفقًا لبيان لوزارة التربية التونسية.



وأضاف البوغديري أن موقف تونس ثابت وهو مساندة الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما أدان انتهاكات الجيش الإسرائيلي التي يرتكبها واستهدافه المستمر للمدارس والمعاهد التي تأوي اللاجئين المدنيين.