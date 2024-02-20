شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: منع المصلين من الصلاة بالأقصى برمضان اعتداء على المقدسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني أن الإجراءات التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، والمقدسات بشكل خاص تستهدف الاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك.



وقال الدكتور البكري، خلال اتصال هاتفي مع قناة "المحور" الفضائية مساء الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية تهيء الشرق الأوسط والإقليم إلى حرب أكبر مما هي عليه، مشيرا إلى أن الإجراءات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك لا تمس الشعور المقدسي أو الفلسطيني فقط، وإنما هي تمس مشاعر ملياري مسلم حول العالم، مشددا في الوقت ذاته على أن حكومة الاحتلال تقود المنطقة تجاه نقاط ساخنة أكثر مما هي عليه.



وأوضح وزير الأوقاف الفلسطيني أن الأوضاع في فلسطين صعبة جدا بسبب فرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي إجراءات غير مسبوقة على المدينة المقدسة، وهو ما يعنى صب الزيت على النار وزيادة اشتعال المنطقة، علما بأن ما صرح به، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير بشأن منع الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى في شهر رمضان المبارك، مشددا على أن الاعتداء على المقدسات يقود المنطقة إلى حرب دينية وستفلت الأمور عن نصابها وزيادة اشتعال الأوضاع في المنطقة.

وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أن كل مدن الضفة الغربية محاصرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تفتيش لكل الخارجين أو الداخلين إلى المدن، كما أن القدس أصبحت محاصرة حصارا غير مسبوق منذ عام 1967 .



وأكمل أن "إسرائيل تمارس كل عمليات القتل التي توصف بأنها جرائم إبادة تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهناك عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين ، بالاضافة إلى الآلاف من المساكن التي هدمت وأزيلت من على الأرض".