شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني التونسي: ضبط 34 مهاجرا غير شرعي قبل اجتيازهم الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطني التونسي، ضبط 34 مهاجرًا غير شرعي كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية نحو أوروبا بشكل غير شرعي.



وذكر الحرس الوطني التونسي -في بيان اليوم الاثنين- أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت دورية مشتركة من ضبط 34 مهاجرًا من جنسيات آسيوية كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا.



وأشار الحرس الوطني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.