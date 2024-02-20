شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد أهمية التشاور مع البنك الأوروبي لتمويل مشاريع واعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أهمية تعزيز آليات التشاور والحوار بين بلاده والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تمويل مشاريع واعدة في تونس بما يلبي خيارات الشعب التونسي، لاسيما في قطاعات الطاقات المتجددة وتحلية المياه والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.



جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله، في قصر قرطاج، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، وذلك وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.



وأكد سعيد دعم الدولة للمبادرات الخاصة وقطاع الأعمال، بقدر تمسكها بدعم المرافق والمنشآت العمومية، نظرًا لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني وفي حماية حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والنقل وغيرها.



وشدد الرئيس التونسي على حرص الدولة على توفير الضمانات التشريعية والقضائية الضرورية والمناخ الملائم من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز شركاء تونس على تمويل المزيد من المشاريع المتنوعة التي تساهم في تحسين نسب النمو وفي دفع عجلة التنمية.