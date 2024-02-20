شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن غزة.. المجموعة العربية تؤيد مشروع القرار الجزائري لمجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أيدت المجموعة العربية بالأمم المتحدة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر لمجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدرته المجموعة العربية: "نؤيد بقوة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر ونحث بقوة جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالحه".

تدهور الوضع الإنساني

وأكدت المجموعة أن مشروع القرار ينسجم مع أولويات المجموعة العربية والمجتمع الدولي الأوسع، الداعية إلى وقف إطلاق النار، وتحديد النطاق اللازم لوصول المساعدات الإنسانية ومعارضة التهجير القسري.

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني يتدهور بسرعة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، على الرغم من القرارين 2712 و2720، فضلًا عن الجهود من جانب السلطات المصرية، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.



قرار حازم

وذكرت المجموعة أنه على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فوريًا، وفق نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، المطالبة بوقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أن الوقت حان لمجلس الأمن، المنوط به المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، أن يتصرف بشكل حاسم، ويتخذ قرارًا حازمًا قبل فوات الأوان.