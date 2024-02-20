شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: 95% من أسر غزة توجه طعام البالغين إلى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وحذر نائب المدير التنفيذي لليونيسيف تيد شيبان من أن قطاع غزة على وشك أن يشهد تفاقمًا في الوفيات التي يمكن تجنبها، إذ بلغت بالفعل حتى الآن مستويات لا تُطاق.

وأشار إلى أن 95% من الأسر في غزة قيدت طعام البالغين لضمان وصولها للأطفال.

وأفادت مساعدة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي فاليري غوارنييري أن 90% من أطفال غزة دون سن الخامسة مصابون بمرض معدٍ أو أكثر، كما أصيب 70% بالإسهال خلال الأسبوعين الماضيين.

سوء التغذية الحاد

وحذرت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي من أن حياة أطفال غزة مهددة بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.



جاء ذلك وفقًا للتحليل الشامل الجديد الذي أصدرته مجموعة التغذية العالمية، إذ أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب في غاية الندرة، مع انتشار الأمراض، ما يهدد صحة ومناعة وحياة الإنسان.

ودعت إلى الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية، وحماية رفح من خطر العمليات العسكرية المكثفة.

وكشفت المنظمات عن أن سوء التغذية بلغت نسبته في شمال غزة 15.6% وفي الجنوب 5%، ويعاني 3% من الهزال الشديد، مرجحة أن الوضع اليوم أكثر خطورة، في إشارة إلى أن البيانات جُمعت في شهر يناير الماضي.