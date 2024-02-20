الخليج اليوم .. الثاني خلال 24 ساعة.. إطلاق ثاني باليستي حوثي من إب باتجاه البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلقت مليشيا الحوثي، مساء الاثنين، صاروخا باليستيا من محافظة إب، وسط اليمن، هو الثاني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونقل موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني، عن مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من معسكر الحمزة الكائن في قاع الحقل بمنطقة "ميتم" التابعة لمديرية السبرة جنوب شرقي المحافظة.

وأفادت المصادر بسماع دوي انفجار كبير بالتزامن مع إطلاق الصاروخ عند الساعة الـ 6:39 مساء اليوم.

وتأتي هذه العملية، بعد يوم من إطلاقها صاروخا باليستيا من معسكر الحمزة الذي حولته إلى منصة لإطلاق الصواريخ تجاه البحر الأحمر وخليج عدن خلال الأسابيع الماضية، في الوقت الذي أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل المخا، وتضرر أجزاء منها، ونقل طاقم السفينة.

وكانت مصادر يمنية، أكدت أن ميليشيا الحوثي نقلت خلال الأيام الماضية شحنة صواريخ ومنصات إطلاق متحركة من (صنعاء، وذمار، والحديدة) ووضعتها في مواقع عسكرية تابعة لها بمحافظة إب، ونفذت منها هجمات صاروخية.

وأضافت، أن ذلك يأتي ضمن سياسة جديدة للميليشيات بنقل عملياتها من المناطق الساحلية إلى مناطق جبلية بغية التخفي وتخفيف الخسائر.