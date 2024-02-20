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رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى رواندا

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القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى رواندا في زيارة رسمية.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رئيس أركان الدفاع الرواندي الفريق أول مبارك موڨانڨا، تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة الرواندية.


وأضاف البيان، أن الطرفين سوف يتباحثان المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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