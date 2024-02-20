شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطالب بحظر نشاط الحوثى على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اليمن بحظر نشاط جماعة الحوثي على مواقع التواصل الاجتماعي لما "يمثله نشاطها بنشر أفكار متطرفة".

وقالت القناة الفضائية اليمنية، إن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني تواصل مع إدارات مواقع التواصل الإجتماعي لحظر الصفحات التابعة لجماعة الحوثي استنادا على قرار أمريكا إعادة تصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

وأقدمت أمريكا على إعادة إدراج جماعة الحوثي على قوائم الإرهاب بسبب استهدافها خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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