شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الجزائر بالعدل الدولية: الاحتلال السبب فى تفاقم الوضع بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل الجزائر بمحكمة العدل الدولية، إن الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لها تداعيات تؤثر على كل الدول والأمم المتحدة، مؤكدا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو السبب في تفاقم الحالة مؤخرا.

وأضاف ممثل الجزائر بمحكمة العدل الدولية، خلال اليوم الثاني لجلسات الاستماع بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة في 2005 تبعه حصار و4 عمليات عسكريات واسعة نشهد آخرها الآن.

شدد على أن الوضع في رفح ناجم عن العملية العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر مجتمعا مدنيا.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعربت عن تخوفها بشأن المرضى والأطقم الطبية المتبقية بمستشفى ناصر الطبي بغزة.