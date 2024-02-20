شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل السعودية بالعدل الدولية: لا تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد ممثل المملكة العربية السعودية بمحكمة العدل الدولية، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهما الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية، مشددا على رفض أي تبرير لقتل آلاف الأبرياء وتهجيرهم من منازلهم وأرضهم من غزة.

وقال ممثل السعودية بمحكمة العدل الدولية، خلال جلسات الاستماع بشأن انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، إنه لا توجد أي دولة تدافع عن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وهذا دليل على عدم القانونية.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على مدى 5 عقود أدى إلى أبشع الجرائم.