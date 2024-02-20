شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: إجلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفيات الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إجلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي بخان يونس إلى المستشفيات الميدانية ولا زال 118 آخرون داخل المجمع، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الوضع داخل مجمع ناصر الذي حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية، تجاوز الكارثة ويشكل تهديدا مباشرا على حياة الطواقم والمرضى.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.