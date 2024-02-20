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الصحة الفلسطينية: إجلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفيات الميدانية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إجلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي بخان يونس إلى المستشفيات الميدانية ولا زال 118 آخرون داخل المجمع، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الوضع داخل مجمع ناصر الذي حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية، تجاوز الكارثة ويشكل تهديدا مباشرا على حياة الطواقم والمرضى.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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