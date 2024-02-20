"حزب الله" يعلن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ "بركان"

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان رسمي صادر عن "حزب الله" اللبناني، وجاء فيه "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20-02-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان".‏

وأعلن" حزب الله" اللبناني، في بيانٍ له، يوم أمس الإثنين، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده، خلال الساعات الـ24 الماضية، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وأوضح "حزب الله" في بيانه، أمس الإثنين، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا، أمس الأحد، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تموضعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومثلث الطيحات، وقصفوا ‌‏موقع السمّاقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة لمرتين على التوالي، وقصفوا موقع رويسات العلم بصاروخ "بركان"، وتموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع حرش راميم (هونين) بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته ‏إصابةً مباشرة".

وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة بالعديد من صواريخ الـ"كاتيوشا" وصواريخ "فالق"، ما أدى إلى أضرار كبيرة وإصابات متعددة.