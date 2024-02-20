برنامج الأغذية العالمي يعلق تسليم المساعدات إلى شمالي غزة "مؤقتا"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البرنامج، في بيان، إن "قرار وقف عمليات التسليم لشمالي غزة... يعني أن الحالة هناك ستتدهور أكثر، وأن المزيد من الناس سيموتون من الجوع".

وأضاف أنه يبحث عن سبل لاستئناف عمليات التسليم بطريقة مسؤولة في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق تدفق المساعدات إلى شمالي قطاع غزة، لتجنب وقوع كارثة.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى كميات أكبر بكثير من الأغذية المقدمة لقطاع غزة، عبر طرق متعددة، كما يجب فتح نقاط العبور نحو شمالي غزة"، داعيًا إلى توفير نظام فعّال للإخطار الإنساني وشبكة اتصالات مستقرة.

وأوضح أنه تم استئناف عمليات تسليم الأغذية، يوم الأحد الماضي، عقب تعليق استمر لمدة 3 أسابيع، لكن عندما بدأت عملية التوزيع، كانت القافلة محاطة بحشود من الجياع بالقرب من نقطة التفتيش عند وادي غزة.

23 ديسمبر 2023, 09:47 GMT