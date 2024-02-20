الخليج اليوم .. المشروع الصيني-السعودي للإيثيلين يدخل مرحلة البناء الكامل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقيم يوم الاثنين حفل وضع حجر الأساس لمشروع مجمع "سابك فوجيان" للبتروكيماويات، في مقاطعة فوجيان شرقي الصين، والذي بلغ حجم الاستثمار فيه نحو 6.3 مليار دولار.

ووفقا لوكالة "شينخوا" بدأ اليوم بناء المجمع الرئيسي لمشروع الإيثيلين الاستثماري المشترك، والذي يتضمن شركة البتروكيماويات السعودية العملاقة للصناعات الأساسية "سابك".

ويجري بناء المشروع، الذي تبلغ استثماراته الإجمالية 44.8 مليار يوان"نحو 6.3 مليار دولار أمريكي" من "سابك" ومجموعة فوجيان للبتروكيماويات المحدودة، في قاعدة قولي للبتروكيماويات في مدينة تشانغتشو.

وباعتباره أكبر مشروع مشترك صيني-أجنبي في مقاطعة فوجيان، من المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2026 وسيكون بقدرة إنتاجية سنوية قصوى تبلغ 1.8 مليون طن من الإيثيلين.

ووفقا للتقديرات الأولية، حفز المشروع استثمارات بإجمالي أكثر من 200 مليار يوان لصناعات المنبع والمصب في قاعدة قولي للبتروكيماويات، وتعد القاعدة واحدة من أكبر سبع قواعد للبتروكيماويات في الصين، ولديها 15 مشروعا تشغيلا و12 قيد الإنشاء.

ويتم بناء المجمع من قِبل شركة سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة، وهي مشروع مشترك تأسس في مارس 2022م بنسبة 51% إلى 49% بين شركتي سابك للاستثمارات الصناعية، المملوكة بالكامل لسابك، وشركة “فوجيان فوهوا غولي بتروكيميكال” المحدودة المملوكة لمجموعة “فوجيان إنيرجي آند بتروكيميكال”، ويهدف إلى إنتاج الإيثيلين ومشتقاته من النفط الخام والغاز الطبيعي، والذي يعد من أهم المواد الأولية للصناعات الكيماوية.

ويتسم المشروع بمزايا تنافسية عديدة، منها: استخدام تقنيات حديثة ومتطورة، والاستفادة من خبرة وكفاءة سابك في مجال البتروكيماويات، والحصول على إمدادات مضمونة من النفط والغاز من الشريك الصيني، والوصول إلى السوق الصينية الضخمة والمتنامية.

المصدر: شينخوا + مجلة رواد الأعمال