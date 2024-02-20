دبي - محمود عبدالرازق - وفي هذا السياق نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمعاينة مواقع المعامل الصناعية التي استهدفت لمعاينتها عن كثب بهدف الكشف على فداحة الأضرار التي لحقت بالمنشآت ودحض "زيف ادعاءات إسرائيل بوجود مستودع أسلحة لـ"حزب الله" داخل معمل المولدات الكهربائية وزيوت الآليات وعمل الحديد".

وصرح صاحب المعمل محمد خليفة، لـ"الخليج 365"، أن "المصنع انطلق منذ 11 عاما متخصص بتجارة المولدات الكهربائية وصيانتها بالإضافة إلى مستودع آخر للزيوت المعدنية للآليات، ونفتح منذ الصباح حتى المساء والزبائن يتواجدون داخل المعمل، والجميع يعلم ما في داخل المعمل لأن سيارات النقل تعمل طوال أيام الأسبوع والأبواب مفتوحة، وما يحترق منذ الأمس هي الزيوت، ادعاءات وجود مصنع أسلحة أو مخزن أسلحة هو افتراء وكذب لتبرير القتل والتهجير وتدمير البنية الصناعية التي لا تزال مستمرة في البلاد".

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayجولة ميدانية على المنشآت في الغازية "لدحض زيف ادعاءات إسرائيل بوجود مستودع أسلحة لحزب الله" جولة ميدانية على المنشآت في الغازية "لدحض زيف ادعاءات إسرائيل بوجود مستودع أسلحة لحزب الله" © Gulf 365 . Abdul Kader Albay

المعمل دمّر بالكامل والنيران بقيت مندلعة طوال الليل، الآليات والمولدات الكهربائية احترقت ودمّرت، الزيوت ورائحتها مبعثرة ومنتشرة في أرجاء المكان، وفجوات عميقة في مكان الاستهداف هكذا بدا المشهد من داخل المصنع.

رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة محمد صالح، صرح خلال الجولة، أن "وجودنا أمام معمل المولدات الكهربائية والزيوت الذي استهدفته غارات العدو الاسرائيلي يكشف زيف وادعاءات العدو الإسرائيلي الذي أغار بالأمس عليه مدعياً انه مستودع اسلحة لحزب الله".

وقال صالح: "رغم الدمار الذي الحقه العدو الصهيوني بالمعمل لن نيأس بل سنتابع، هدف العدو تدمير الاقتصاد والصناعة، فهناك اضافة للمعمل المستهدف الكثير من المنشآت المحيطة به قد تضررت ولم نتمكن من إجراء مسح ميداني لتحديد عددها، ومثلما بدأت إسرائيل منذ ثلاثة أشهر بتدمير الزراعة في الجنوب الذي باتت الأراضي الحدودية منه بحاجة الى ثلاثين سنة لتنقيتها من مادة الفوسفور وإعادة زراعتها، كذلك تسعى بالأمس واليوم جاهدة لضرب كل القطاعات الحيوية في البلد لأنها لم تستطع حماية نفسها بالسلاح لجأت لتدمير اقتصادنا".

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayجولة ميدانية على المنشآت في الغازية "لدحض زيف ادعاءات إسرائيل بوجود مستودع أسلحة لحزب الله" جولة ميدانية على المنشآت في الغازية "لدحض زيف ادعاءات إسرائيل بوجود مستودع أسلحة لحزب الله" © Gulf 365 . Abdul Kader Albay

وعلق صالح ل"الخليج 365"، إن "غرفة التجارة بكل إمكانياتها المتاحة ستقدم المساعدة على كل الأصعدة، سواء من الناحية المالية أو تقديم الخبرات والتصدير وتصريف البضائع، لأننا لا نريد فشل أي صناعي، والأضرار اليوم بالملايين ولم نحصي الخسائر بشكل نهائي فالمنطقة ومحيط المعمل تضرر بالكامل".

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayجولة ميدانية على المنشآت في الغازية "لدحض زيف ادعاءات إسرائيل بوجود مستودع أسلحة لحزب الله" جولة ميدانية على المنشآت في الغازية "لدحض زيف ادعاءات إسرائيل بوجود مستودع أسلحة لحزب الله" © Gulf 365 . Abdul Kader Albay

وكانت قد دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، يوم أمس الاثنين، "كافة الدول الراغبة بإعادة الاستقرار والهدوء الى الجنوب اللبناني الى إدانة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان، وآخرها ما حصل اليوم من اعتداء اسرائيلي في بلدة الغازية جنوب لبنان".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي "بالضغط على اسرائيل لوقف محاولاتها الاستفزازية لتوسيع دائرة الحرب، واستدراج لبنان الى حرب يسعى جاهدا لمنع حصولها نظرا لتهديدها أمن واستقرار لبنان والمنطقة برمتها، ولن ينتج عنها سوى الويلات والخراب".