شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الجامعة العربية يزور مقديشيو لدعم الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وصول وفد رفيع المستوى من الامانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي وعضوية السيد وزير مفوض زيد الصبان مدير ادارة القرن الإفريقي والسودان إلى العاصمة الصومالية مقديشيو اليوم.

وقال سفير الصومال في بيان صادر عن السفارة الصومالية بالقاهرة، ان وفد الجامعة العربية جاء إلى جمهورية الصومال الفيدرالية حاملا خطاب من معالي الامين العام للجامعة العربية السيد احمد ابو الغيط إلى فخامة الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بشأن تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية رقم 8988 الذي صدر بتاريخ 27 يناير الماضي الخاص بدعم جمهورية الصومال في مواجهة الاعتداء الإثيوبي على سيادتها ووحدة أراضيها.

وجدد السفير إلياس شيخ عمر، التأكيد على موقف الصومال الرافض لمذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعت بين اثيوبيا واقليم أرض الصومال – الواقع شمال غرب الصومال في الاول من يناير الماضي، مشددا على أن الصومال لن تتوانى عن الدفاع عن أراضيها في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.

وثمن سفير الصومال، زيارة وفد الجامعة العربية والتي تعد رسالة واضحة للعالم اجمع بمساندة الأشقاء العرب للموقف الصومالي في أزمته الراهنة، مضيفا ان الصومال ماضية في اتخاذ كافة الاجراءات للزود عن سيادتها ووحدتها ولن نقبل بسياسة فرض الأمر الواقع.