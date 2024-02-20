"أنصار الله" تهاجم سفن حربية أمريكية ومواقع "حساسة" داخل إسرائيل

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وأضاف: "نفذ سلاح الجو المُسير كذلك عملية استهدافٍ لمواقع حساسة للعدو الإسرائيليِ في منطقة أم الرشراش [إيلات] جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد آخر من الطائرات المُسيرة".
وذكر العميد سريع، أن "القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة إسرائيلية "إم إس سي سيلفر" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".
وتأتي هجمات "أنصار الله" غداة تبني الجماعة استهداف سفينتين أمريكيتين وثالثة بريطانية في خليج عدن بقصف صاروخي أسفر عن إغراق إحداها.
أمس, 20:07 GMT
ومنذ عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع الجماعة في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.