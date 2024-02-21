شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يزور موناكو لتعزيز علاقات التعاون والشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار سيزور إمارة موناكو اعتبارا من الأربعاء وحتى الجمعة القادم، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وأضافت الخارجية التونسية ـ في بيان لها ـ أنه سيرافق عمار خلال الزيارة رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تعقد أعمال اللجنة الثنائية للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي المنظم من قبل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الاقتصادي بموناكو.

وأفادت الوزارة بأن عمار سيقوم أيضا خلال هذه الزيارة بإجراء مقابلات مع مسئولين في موناكو لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات.