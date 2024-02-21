شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: فشل إنقاذ المدنيين سقوط عالمي أمام اختبار الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الفشل الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، خاصةً فئة الأطفال منهم، سقوط أخلاقي أمام اختبار الإنسانية.

وأوضحت في بيان، أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي كافة، تُجمع على أن جميع الأطفال في قطاع غزة يتعرضون بشكل أو بآخر لأبشع أشكال الإبادة، سواءً من حيث ندرة وشح إن لم يكن غياب الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء بكونها احتياجات وحقوقًا أساسيةً يُحرمون منها على مدار الساعة ولليوم 137 على التوالي، بما يعنيه ذلك من انتشار للمجاعة في صفوفهم خاصة في شمال قطاع غزة.

وكذلك سوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة المعدية نتيجة الحرب والتلوث البيئي الذي يسيطر على حياة المواطنين في القطاع، الأمر الذي يفسر التزايد الحاصل في نسبة الوفيات بين الأطفال الذين لم يستشهدوا بشكل مباشر جراء قصف الاحتلال. كارثة ومأساة إنسانية وأضافت الخارجية الفلسطينية: العالم يشاهد كارثة ومأساة إنسانية حقيقية يعيشها أطفالنا في قطاع غزة تتسع دوائرها وتتعمق وتنتشر يومًا بعد يوم في صفوفهم، دون أن تجد صرخاتهم ومعاناتهم أي آذان صاغية سوى بعض التصريحات والمواقف التي تشخص حالتهم في أحسن أحوالها، دون أن يتحلى المجتمع الدولي بالمسؤولية والجرأة على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإنقاذ كامل الطفولة الفلسطينية في قطاع غزة التي تتهدها الإبادة على مدار الساعة.

وأضافت: كما يشاهد العام عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين وهم يتدافعون باستماتة للوصول إلى أي قافلة مساعدات تصل إلى شمال قطاع غزة أو أي منطقة أخرى في القطاع، في تعبير مكثف يعكس حجم المجاعة والحاجة الإنسانية لتلك المساعدات على شحها وندرتها، علمًا بأن قوات الاحتلال تقصف تلك الشاحنات باستمرار.

ضمير المجتمع الدولي وتساءلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها: ماذا يحتاج المجتمع الدولي إن بقي لديه ضمير أو أخلاق مشهد أوضح من تلك المشاهد وآلاف المواطنين يتدافعون ويهرعون طلباً للمساعدات؟

وتابعت: صحيح أن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في وقف حرب الإبادة على شعبنا، وفشل في حماية المدنيين، والأدهى والأمّر من ذلك أنه لا يوجد أي تبرير أخلاقي في فشله في تأمين المساعدات للجياع في قطاع غزة.