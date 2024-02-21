شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 45 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُستشهد 45 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح خلال الساعات الماضية، جراء قصفٍ إسرائيليٍ استهدف وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 45 شهيدًا من تحت العديد من المنازل والمنشآت الفلسطينية، التي تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف في النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.

