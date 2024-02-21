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استشهاد 45 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال على غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اُستشهد 45 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح خلال الساعات الماضية، جراء قصفٍ إسرائيليٍ استهدف وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 45 شهيدًا من تحت العديد من المنازل والمنشآت الفلسطينية، التي تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف في النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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