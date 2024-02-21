شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: 300 ألف طالب بمدارس الوكالة فى غزة يواجهون الآن حربا مروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازارينى، عن تضرر ودمار كبير لحقا بالمدارس في شمالي قطاع غزة، وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الإسرائيلية، مؤكدا على أن أكثر من 300 ألف طالب وطالبة بمدارس الوكالة توقف تعليمهم ويواجهون الآن حربا مروعة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكانت الصحة الفلسطينية قد أعلنت قبل قليل، عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29313 شهيدا و69333 مصابا منذ 7 أكتوبر، وأضافت أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة فى قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و163 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.