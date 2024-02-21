"أنصار الله": أجرينا محادثات "بناءة" مع الاتحاد الأوروبي حول الملاحة في البحر الأحمر

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نائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لـ "أنصار الله"، حسين العزي، في مؤتمر صحفي في صنعاء، إن "هناك محادثات بناءة بين صنعاء والاتحاد الأوروبي أكدنا خلالها بأن الملاحة البحرية آمنة، وسنخاطب جميع الدول بالتواصل مع المجلس الإنساني".
#المسيرة_عاجل | نائب وزير الخارجية: هناك محادثات بناءة بين صنعاء والاتحاد الأوروبي أكدنا خلالها بأن الملاحة البحرية آمنة، وسنخاطب جميع الدول بالتواصل مع المجلس الإنساني— المسيرة - عاجل (@alosbou) February 21, 2024
وأضاف: "سبق دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ أن دخلنا في محادثات بوساطة النرويج وطرحت علينا عروض كبيرة للتنازل عن موقفنا ورفضنا".
واتهم العزي، الولايات المتحدة بـ "ممارسة الأكاذيب بشأن الملاحة البحرية"، مؤكداً أنها "آمنة ولا يوجد تهديد من جانب اليمن".
أمس, 20:18 GMT
وذكر أن "3 جنسيات هي الممنوعة من الإبحار في البحر الأحمر، هي الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية"، معتبراً أن "تأمين الملاحة البحرية من دون صنعاء وهم ومخطئ من يظن ذلك".
وأوضح العزي أن "أمريكا لا تستطيع تأمين سفنها، وأنها كانت تمر بسلام قبل الاعتداء على اليمن وأصبحت الآن عاجزة".
وأعرب عن "الأسف من تأثر شركات نقل بالدعاية الأمريكية"، مشيراً إلى "أن هناك نسبة انخفاض نتيجة عسكرة أمريكا للبحر الأحمر".
وكشف المسؤول في جماعة "أنصار الله" عن "عبور 283 سفينة خلال هذا الأسبوع بسلام وأمان من البحر الأحمر".
كما أشار إلى "تشكيل رئيس المجلس الأعلى مهدي المشاط مجلساً إنسانياً لتنسيق العبور الآمن في البحر الأحمر"، مؤكدا أن "التنسيقات مستمرة".
19 فبراير, 13:05 GMT
ولفت إلى أن "أمريكا وقفت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة وبايدن قبلها بساعات كان يتحدث عن حرصه على حياة الفلسطنيين وهذا تناقض فاضح".
يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، رداً على الهجمات البحرية للجماعة التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية.
من جانبها، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.