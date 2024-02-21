شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية القطرية" تؤكد استمرار الجهود للوصول لاتفاق هدنة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية القطرية، استمرار جهودها رغم التحديات التي تواجهها والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول لاتفاق هدنة إنسانية في غزة.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن ذلك جاء خلال لقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الأربعاء، مع وفد من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب، الذي يزور البلاد حاليا، حيث تم بحث آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود الوساطة القطرية المستمرة، فضلا عن استعراض علاقات التعاون بين البلدين.