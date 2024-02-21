شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ميناء رفح البري يستقبل 40 مصابًا فلسطينيًا و32 مُرافقًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 40 مصاباً و32 مرافقاً فلسطينياً من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مصدر مصري مسؤول بالميناء، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، في تصريح له، إنه جرى إدخال 20 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى 4 شاحنات وقود.

وأشار إلى أن الشاحنات تم تسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني. مدينة خان يونس من ناحية أخرى، استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في المواصي مما أدى لاستشهاد تسعة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال.

في سياق متصل، استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.