شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. الكويت تقدم مرافعتها أمام "العدل الدولية" عن ممارسات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت أنها تعتزم تقديم مرافعة دولة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار رقم 247/77 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022 بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".وذكرت في بيان، أن سفير دولة الكويت في لاهاي علي الظفيري، ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر، سيقومون بتقديم المرافعة المشار إليها أعلاه غداً الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.كانت دولة الكويت قد قدمت مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 25 يوليو 2023 في هذا الإطار لثقتها بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية بذات الشأن تثبيتاً لحقوق ومطالبات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبشكل فوري.ويأتي التحرك الكويتي تجسيداً لموقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.