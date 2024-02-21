شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "السعودي للتنمية" يبحث تعزيز التعاون الإنمائي مع رئيس الحكومة التونسية والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز التعاون الإنمائي

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، اليوم، في العاصمة تونس، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد والوفد المرافق له.وذلك بحضور معالي وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، ومعالي وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، ورئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية سعيد المالكي.جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي المشترك، واستعراض العلاقة الوثيقة بين الجانبين التي تمتد لحوالي 49 عاماً، وذلك من خلال تمويل الصندوق للمشروعات والبرامج التنموية في مختلف القطاعات الحيوية في تونس منذ عام 1975.يذكر أن زيارة وفد الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية تونس؛ تأتي بهدف توقيع اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات في تونس، بالإضافة إلى المشاركة في حفل تسليم العديد من الوحدات السكنية بولاية زغوان، وذلك ضمن مشروع سكن الرياض الذي يموّله الصندوق دعماً للنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في مختلف الولايات التونسية.