الخليج اليوم .. انفجار ووميض بالبحر الأحمر.. و3 غارات أميركية بريطانية على الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقارير عن مشاهدة انفجار ووميض في جنوب البحر الأحمر على بعد 40 ميلا بحريا غربي الحديدة باليمن.

وأضافت الهيئة في مذكرة أن السفن والطواقم في محيط الانفجار سالمون، حسب ما أفادت التقارير.

من جانبه، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثي، عن وقوع 3 غارات أميركية بريطانية على الحديدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقارير عن نشاط كبير لطائرات مسيرة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الغرب من ميناء الحديدة، في جنوب البحر الأحمر.

ودعت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، السفن إلى الإبلاغ عن أي نشاط لطائرات مسيرة.

كما طالبتها باتباع الإرشادات بخصوص التعامل مع تلك الطائرات.

جاء ذلك، بعدما أعلنت جماعة الحوثي، صباح اليوم، أن قصفا أميركيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة العرج في شمال غربي مدينة الحديدة في غرب اليمن.

جاء ذلك بعدما تعرضت منطقة الجبانة في الحديدة للقصف بغارتين.

مسيرات وصواريخ

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات بالطائرات المسيرة أو الصواريخ من قبل جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إن ضرباتها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فمنذ تفجر الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر في السابع من أكتوبر الماضي، شن الحوثيون أكثر من 45 هجوماً على سفن الشحن التجارية، زاعمين أنها تتوجه إلى موانئ إسرائيل أو مملوكة لإسرائيليين.

فيما عطلت تلك الهجمات حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

بالمقابل، نفذت طائرات حربية أميركية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن خلال الأسابيع الماضية، مهددة بالمزيد إذا استمرت تلك الهجمات على هذا الممر الملاحي المهم دولياً.