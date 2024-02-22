شكرا لقرائتكم خبر عن 19 شهيدًا بقصف إسرائيلي على مخيم "النصيرات" وحى "الزيتون" بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 19 فلسطينيًا، وجرح العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وحي الزيتون بقطاع غزة.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على منزل لعائلة الدعاليس غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 17 شخصا، وإصابة العشرات بجروح، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح المجاورة.



وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الصحفي إيهاب نصر الله وزوجته، وإصابة أطفاله الثلاثة بحروق بالغة، إثر استهدافهم من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة.



وأصيب عدد من الأشخاص بجروح، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي في حي البراهمة جنوب رفح، كما استهدفت المدفعية أحد الأبراج بمدينة حمد غرب خان يونس.