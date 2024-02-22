شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى للمتقاعدين العسكريين: أنتم رمز الوفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بمنطقة الغمر: "أنتم رمز الوفاء وقدوة الأجيال المقبلة".



واستذكر العاهل الأردني القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اللقاء الذي حضره ذوو شهداء، بإجلال الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن والذود عن حماه.



وكرم الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بميدالية اليوبيل الفضي، مجموعة من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وعددا من الشهداء، تقديرا لدورهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.



وجرت مراسم تسليم الميداليات خلال حفل أقيم بمنطقة الغمر بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من كبار الضباط.



وسلم العاهل الأردني ميدالية اليوبيل الفضي للمتقاعدين العسكريين، تقديرا لدورهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، كما سلم الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، ميدالية اليوبيل الفضي لذوي الشهداء وذلك تقديرا لتضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن.