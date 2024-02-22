شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد دعمها للمواقف الصومالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير خليل ابراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي أنه قدم اليوم في العاصمة الصومالية مقديشو رسالة خطية موجهة إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من الأمين العام أحمد أبو الغيط تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 8988 والصادر بتاريخ 17 يناير الماضي، المعنون " دعم جمهورية الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها".

وذكر السفير الذوادي أنه نقل إلى الرئيس الصومالي الاجراءات والتحركات المختلفة التي قامت بها جامعة الدول العربية خلال الفترة الماضية دعماً للمواقف الصومالية وتنفيذاً للقرار العربي المشار إليه، بما فيها الخطابات الموجهة من الأمين العام إلى سكرتير عام الأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير 2024وإلى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، واستعرض الجهود المختلفة لبعثات الجامعة العربية في مختلف عواصم العالم مع الدول والمنظمات ذات الصلة.