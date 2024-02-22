شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى: تفكيك شبكة تنظم عمليات هجرة غير شرعية بولاية تطاوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطني التونسي الأربعاء تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية في مدينة "رمادة" بولاية تطاوين جنوب شرق البلاد.

وأضاف الحرس الوطني ـ في بيان له ـ إن إحدى الدوريات تمكنت من ضبط تونسيين كانا بصدد نقل مهاجرين أفارقة باتجاه إحدى المدن الحدودية بمقابل مادي، موضحا أنه تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي من ضبط عنصر خطير متخصص في استقطاب وإيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة جبنيانية بولاية صفاقس.