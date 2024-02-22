شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يدعو الأطراف الدولية إلى الابتعاد عن ازدواجية المعايير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في إنهاء الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، والابتعاد عن الانتقائية وازدواجية المعايير لتداعياتها على مصداقية مجلس الأمن.

ونوه الوزير شكري بالموقف البرازيلي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكداً استمرار مصر في اتصالاتها وجهودها مع الأطراف المعنية من أجل وقف الحرب على قطاع غزة. تطورات الوضع في غزة جاء ذلك خلال مباحثات الوزير شكري مساء الأربعاء، مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، بشأن تطورات الوضع في غزة، وفشل مجلس الأمن في إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.