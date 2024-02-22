شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدعم الرئيس البرازيلي ضد هجوم الاحتلال عليه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية دعمها وتقديرها العميقين للرئيس البرازيلي لويس أناسيو لولا دا سيلفا، بصفته مناصرًا للشعوب وللعدالة والسلم الدوليين والقيم الإنسانية في وجه الظلم والاستبداد والجرائم بحق الإنسانية، مؤكدة أن التاريخ سجل له مواقف مشرفة وغير قابلة للتشويه.

وأدانت الوزارة الهجوم الإسرائيلي على الرئيس البرازيلي، مؤكدة أنه يندرج في إطار الأحكام والمواقف المسبقة.

أعداء الإنسانية والعدالة

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها مساء الأربعاء: "اعتاد الشعب الفلسطيني على وقوف الرئيس البرازيلي بجانبه بقوة وثبات، والدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف، كما وقف مع شعوب وقضايا إنسانية أخرى عبر مسيرته النضالية والإنسانية الطويلة، ما جعله عرضة للهجوم من أعداء الإنسانية والعدالة".



وأضافت: "أثبت التاريخ الدور المحوري لمثل هذه المواقف الصلبة التي يتبناها الرئيس لولا في إنهاء الاستعمار وتفكيك أنظمة الفصل العنصري ودحرها، على غرار دولة جنوب إفريقيا الصديقة.

وأكدت أنها مواقف مطلوبة اليوم بشكل واسع لإنهاء آخر نظام فصل عنصري في العالم، ولوقف ما يرتكبه الاستعمار الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية ضد الكل الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيانها، وقوفها الكامل مع الرئيس البرازيلي ومع شعبه، وحثت كل أحرار العالم وقادته على أن يدعموا حقوق الشعب الفلسطيني ويقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ.