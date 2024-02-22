شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقدم مرافعتها أمام محكمة العدل بشأن ممارسات الاحتلال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها تعتزم تقديم مرافعة دولة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، اليوم، الخميس، لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة.



وذكرت الخارجية الكويتية في بيان لها الأربعاء، أن هذا يأتي بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار رقم 247/77 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022 بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".



وأضافت أن سفير دولة الكويت فى لاهاى على الظفيرى ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك السفير طارق البناى ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر سيقومون بتقديم المرافعة المشار إليها أعلاه الخميس أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى.

وكانت دولة الكويت قد قدمت مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 25 يوليو 2023 في هذا الإطار لثقتها بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية بذات الشأن تثبيتا لحقوق ومطالبات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبشكل فوري.

وأكدت الخارجية الكويتية أن هذا التحرك الكويتي يأتي تجسيدا لموقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.