شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وسوريا تؤكدان متانة العلاقات والعزم على استئناف التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقى، الأربعاء، والسفير السورى لدى تونس محمد محمد، على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والعزم المشترك على استنئاف التعاون الثنائي خاصة إثر عودة العلاقات الدبلوماسية.

واستقبل وزير الداخلية التونسي بمقر الوزارة السفير السوري لدى بلاده، وذلك في إطار التحضير للمباحثات الثنائية المرتقبة بين الفقي ونظيره السوري اللواء محمد خالد الرحمون بمناسبة مشاركته في أعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد في تونس خلال شهر فبراير الجاري..وذلك وفقًا لبيان للداخلية التونسية.

واستعرض الجانبان، تعزيز التعاون في العديد من المجالات والسبل الكفيلة للارتقاء بها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.