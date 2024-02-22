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العراق واليابان تبحثان مشاريع المياه فى وسط وغرب العراق

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقي، بنكين ريكانى، مع ممثل اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، جين يونيدا، الأربعاء، مشاريع المياه في وسط وغرب العراق.

وذكرت وزارة الإعمار العراقية - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "اللقاء ناقش مشاريع الوزارة في قطاع الماء المُمولة من الوكالة اليابانية، ومنها تحسين إمدادات الماء لمشروع ماء السماوة في محافظة المثنى بطاقة 5000 م3/بالساعة".

وتابعت أن "اللقاء ناقش أيضًا مشاريع وسط وغرب العراق، المتمثلة بمشروعي ماء الزنبور بطاقة 1000 م3/بالساعة وماء بلدروز بطاقة 2000 م3/بالساعة في محافظة ديالى ومشروع ماء سامراء بطاقة 6000 م3/بالساعة في محافظة صلاح الدين، فضلاً عن إدراج مشاريع مستقبلية تشمل محافظات وسط وجنوب العراق".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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